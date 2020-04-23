Жителям Узловой вернули Дворец культуры
В ближайшее время здание Дворца культуры машиностроителей в Узловой передадут муниципалитету. Его приобрело министерство имущественных и земельных отношений Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина.
Дворец культуры построили в 1957 году. В нем базировались практически все творческие коллективы и кружки города.
Но в 2007 году ДК приватизировали. Новые собственники приспособили его под торговлю. В 2015 году ДК закрыли. Из-за отсутствия должного содержания здание обветшало и нуждается в капремонте.
С 2013 года региональное правительство и местная администрация вели переговоры с собственником о передаче здания в муниципальную собственность. Вопрос удалось решить только спустя 7 лет.
В дальнейшем будут выделены средства на капремонт узловского ДК.
ИСТОЧНИК KP.RU