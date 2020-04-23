Жителям Узловой вернули Дворец культуры

23 Апр 2020 2020-04-23T17:40:45+03:00

В дальнейшем будут выделены средства на капремонт узловского ДК

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В ближайшее время здание Дворца культуры машиностроителей в Узловой передадут муниципалитету. Его приобрело министерство имущественных и земельных отношений Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Дворец культуры построили в 1957 году. В нем базировались практически все творческие коллективы и кружки города.

Но в 2007 году ДК приватизировали. Новые собственники приспособили его под торговлю. В 2015 году ДК закрыли. Из-за отсутствия должного содержания здание обветшало и нуждается в капремонте.

С 2013 года региональное правительство и местная администрация вели переговоры с собственником о передаче здания в муниципальную собственность. Вопрос удалось решить только спустя 7 лет.

В дальнейшем будут выделены средства на капремонт узловского ДК.

ИСТОЧНИК KP.RU