23 Апр 2020 2020-04-23T17:25:41+03:00

Больше двух десятков километров магистральных водоводов заменят в ближайшие годы в Туле Фото: соцсети

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В 2019 году на замену аварийных участков удалось привлечь более 870 млн рублей из внебюджетных средств.

В нынешнем году самые масштабные работы уже развернуты на Медвенско-Осетровском водозаборе. За последние несколько лет там произошло порядка 50 аварий. Так, в рамках специальной программы здесь должны заменить два участка протяженностью 9,8 км. Из них уже проложено 5,5 труб из полипластика. В апреле 2020 года сварят и уложат в траншею более двух километров трубопровода. 77 человек работают в две смены. Задействовано 30 единиц техники.

Уже в июне начнется ремонт трехкилометрового участка на Масловско-Песоченском водозаборе. Капитально отремонтируют 4,7 км аварийных участков Обидимо-Упкинского водозабора.

Всего в 2020 году ремонт пройдет на 20 км аварийных участков в трех водоводах. Это повысит надежность водоснабжения на юге Тулы, в Заречье и в Пролетарском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU