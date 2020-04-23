Трое туляков отправятся под суд за кражу более 80 метров железнодорожных рельсов

23 Апр 2020 2020-04-23T17:23:29+03:00

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Троих туляков обвиняют в краже железнодорожных рельсов. Один из мужчин, отправившись в лес за грибами, случайно нашел заброшенную однопутную железнодорожную ветку.

Мужчина решил, что о ней давно забыли. Он вернулся домой и предложил приятелю вместе демонтировать рельсы и распилить их газосварочным оборудованием на части для удобства транспортировки. Куски металлической конструкции злоумышленники грузили в машину и сдавали в пункт приёма лома.

Мужчины успели совершить 5 подобных вылазок. Они демонтировали и вывезли более 80 метров верхнего строения пути, пока у них в баллоне не закончился газ. Чтобы не оставлять в лесу кусок рельса длиной 3 метра, позвали на помощь ещё одного знакомого.

Вместе они уложили железнодорожную деталь в машину и повезли на металлолом, но их остановили сотрудники транспортной полиции.

В отношении троих фигурантов следственным отделом ЛО МВД России на станции Тула были возбуждены уголовные дела по статье «Кража» и «Покушение на кражу». Впоследствии они были объединены в одно производство. Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU