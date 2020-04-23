В Туле и Заокском районе выявлены очаги бешенства
Так, в самой Туле очагом бешенства стал один из домов 2-го проезда Мясново. В карантинную территорию попала весь проезд. В угрожаемую зону – близлежащие улицы: 3-й проезд Мясново, улицы Кооперативная и Рогова. В рамках ограничительных мер категорически запрещается вывоз животных из домовладений частного сектора неблагополучной территории.
Еще один очаг - в посёлке Бутиково Заокского района. Здесь также обнаружили больных животных.
Ветеринарам предстоит пройтись по дворам и выяснить, есть ли еще питомцы, нуждающиеся в прививках против бешенства. Также запланирована дезинфекция.
ИСТОЧНИК KP.RU