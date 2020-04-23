2020-04-23T16:32:18+03:00
Происшествия

В Туле и Заокском районе выявлены очаги бешенства

В двух точках Тульской области объявлен карантин по бешенству
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле и Заокском районе выявлены очаги бешенстваВ Туле и Заокском районе выявлены очаги бешенстваФото: Игорь КОПЫТОВ
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Так, в самой Туле очагом бешенства стал один из домов 2-го проезда Мясново. В карантинную территорию попала весь проезд. В угрожаемую зону – близлежащие улицы: 3-й проезд Мясново, улицы Кооперативная и Рогова. В рамках ограничительных мер категорически запрещается вывоз животных из домовладений частного сектора неблагополучной территории.

Еще один очаг - в посёлке Бутиково Заокского района. Здесь также обнаружили больных животных.

Ветеринарам предстоит пройтись по дворам и выяснить, есть ли еще питомцы, нуждающиеся в прививках против бешенства. Также запланирована дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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