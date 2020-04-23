В Туле и Заокском районе выявлены очаги бешенства

23 Апр 2020 2020-04-23T16:32:18+03:00

В двух точках Тульской области объявлен карантин по бешенству

Изменить размер текста: A A

Так, в самой Туле очагом бешенства стал один из домов 2-го проезда Мясново. В карантинную территорию попала весь проезд. В угрожаемую зону – близлежащие улицы: 3-й проезд Мясново, улицы Кооперативная и Рогова. В рамках ограничительных мер категорически запрещается вывоз животных из домовладений частного сектора неблагополучной территории.

Еще один очаг - в посёлке Бутиково Заокского района. Здесь также обнаружили больных животных.

Ветеринарам предстоит пройтись по дворам и выяснить, есть ли еще питомцы, нуждающиеся в прививках против бешенства. Также запланирована дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU