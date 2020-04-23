2020-04-23T14:58:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области открылся инфекционный госпиталь Щекинской районной больницы

Стационар открыли на два дня раньше запланированного срока
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Министерство здравоохранения Тульской областиФото: Министерство здравоохранения Тульской области
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В Щекинской районной больнице открылся инфекционный госпиталь. В нем установлено 265 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. К каждой из них подведен кислород.

Завершается установка 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще 10 аппаратов ИВЛ доставят в ближайшее время.

Сейчас в штате госпиталя порядка 140 человек.

После открытия инфекционного госпиталя в Щекине с сегодняшнего дня в Тульской области в общей сложности готово 659 коек для пациентов с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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