В Тульской области открылся инфекционный госпиталь Щекинской районной больницы
Стационар открыли на два дня раньше запланированного срока
Фото: Министерство здравоохранения Тульской области
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В Щекинской районной больнице открылся инфекционный госпиталь. В нем установлено 265 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. К каждой из них подведен кислород.
Завершается установка 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще 10 аппаратов ИВЛ доставят в ближайшее время.
Сейчас в штате госпиталя порядка 140 человек.
После открытия инфекционного госпиталя в Щекине с сегодняшнего дня в Тульской области в общей сложности готово 659 коек для пациентов с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU