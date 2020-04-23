Туляк ответит в суде за смерть знакомого после падения

23 Апр 2020 2020-04-23T14:34:53+03:00

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В Туле 43-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В одном из домов на улице Калинина пьяный мужчина в ходе ссоры рукой ударил знакомого по голове. Последний от этого упал на спину, ударившись головой о землю.

Потерпевшего доставили в больницу, но на следующие сутки он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU