Туляк ответит в суде за смерть знакомого после падения
Мужчина ударился при падении головой о землю
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В Туле 43-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В одном из домов на улице Калинина пьяный мужчина в ходе ссоры рукой ударил знакомого по голове. Последний от этого упал на спину, ударившись головой о землю.
Потерпевшего доставили в больницу, но на следующие сутки он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU