"Опора России" просит поддержать производственников увеличив критерий отнесения к МСП

23 Апр 2020 2020-04-23T14:09:02+03:00

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ОПОРА РОССИИ обратилась к Председателю правительства РФ М. В. Мишстину с просьбой в два раза увеличить пороги отнесения к субъектам МСП по критериям среднесписочной численности работников и максимальной суммы годовой выручки.

В обращении говориться: «В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 11 апреля 2020 г. № Пр-645, пункт 1, подпункт «г», в Правительстве Российской Федерации прорабатывается вопрос о совершенствовании критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОСИИ» считает необходимым в два раза увеличить пороги отнесения к субъектам МСП по критериям среднесписочной численности работников и максимальной суммы годовой выручки:

- для микропредприятий – до 30 человек и годовой выручкой до 200 млн. руб.;

- для малых предприятий – до 200 человек и годовой выручкой до 1,6 млрд. руб.;

- для средних предприятий – до 500 человек и годовой выручкой до 4 млрд. руб.

Корректировка вышеуказанных критериев учитывает современные экономические реалии, позволит развиваться большому числу предприятий, сохраняя право претендовать на меры государственной поддержки для субъектов МСП».

Также «ОПОРА РОССИИ» предлагает рассмотреть возможность дополнительной корректировки критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства по отраслям.

«Наша организация собирает и консолидирует обращения от бизнеса. Увеличение порогов отнесения к субъектам МСП позволит многим предприятиям, не относящимся в нестоящий момент к МСП, получить возможность поддержки, предлагаемой на федеральном и региональном уровне. Данные вопрос был поднимается многими производственными компаниями Тульской области», - прокомментировал Председатель Тульского регионального отделения ОПОРА РОССИИ Михаил Глухов

ИСТОЧНИК KP.RU