Жительница Тульской области стащила банковскую карту и сняла с неё деньги

23 Апр 2020 2020-04-23T12:32:24+03:00

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В Богородицке женщина стащила банковскую карту из чужой сумки. Ее оставила без присмотра в подсобном помещении магазина индивидуальная предпринимательница. Женщину также сумела выяснить пин-код карты. Позднее потерпевшая узнала о списании 22 500 рублей, после чего обнаружила отсутствие карты. К краже оказалась причастна 35-летняя жительница районного центра. Она призналась в содеянном. В полиции проводится работа, направленная на определение всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU