Туляк украл чужой велосипед из подъезда
В полиции выясняют детали преступления
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В Привокзальном округе Тулы мужчина украл чужой велосипед. При этом подозреваемый сумел отстегнуть велотросик от перил лестницы в подъезде многоквартирного дома. К краже оказался причастен 32-летний безработный мужчина, проживающий неподалёку от места кражи. Подозреваемого полицейские доставили в отдел для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции выясняют детали преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU