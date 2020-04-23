Туляк украл чужой велосипед из подъезда

23 Апр 2020 2020-04-23T12:20:03+03:00

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В Привокзальном округе Тулы мужчина украл чужой велосипед. При этом подозреваемый сумел отстегнуть велотросик от перил лестницы в подъезде многоквартирного дома. К краже оказался причастен 32-летний безработный мужчина, проживающий неподалёку от места кражи. Подозреваемого полицейские доставили в отдел для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции выясняют детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU