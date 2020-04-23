В Туле пенсионер украл у торгового представителя супермаркета планшет
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия
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В Центральном округе Тулы пенсионер забрал чужой планшет в супермаркете. Его оставил торговый представитель у полок с товарами.
Сотрудники полиции пришли к выводу, что к краже причастен 71-летний ранее судимый туляк. На него указали и записи камер видеонаблюдения.
Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU