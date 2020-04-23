В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали четверо

23 Апр 2020 2020-04-23T11:17:43+03:00

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22 апреля в 05:30 на 163 км дороги «Калуга – Тула – Михайлов - Рязань» Веневского района произошло ДТП. 21-летний молодой человек на автомобиле «Opel Astra» на скорости съехал в правый по ходу движения кювет. Затем машина опрокинулась.

Молодой человек не справился с управлением. В результате ДТП были госпитализированы 4 человека: водитель и 3 пассажира, 24-летняя и 22-летняя девушки и 21-летний молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU