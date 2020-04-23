2020-04-23T10:58:26+03:00
Происшествия

При пожаре на теплотрассе погиб человек

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Рано утром 23 апреля в Туле на ул. С. Перовской произошел пожар в коллекторе теплотрассы. К месту происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет.

С огнем удалось справиться за 3 минуты. В результате происшествия пострадал человек, сгорела ветошь. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тульской области стащила банковскую карту и сняла с неё деньги
Туляк украл чужой велосипед из подъезда
В Туле пенсионер украл у торгового представителя супермаркета планшет
В Тульской области "ВАЗ 2112" въехал в гараж
В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали четверо
При пожаре на теплотрассе погиб человек
Туляк заплатит почти 30 тысяч рублей за разведение костра в парке
Видеосервис Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса» и Константина Кинчева
Тульские предприятия выпускают около 350 тысяч масок в сутки
Погода в Туле 23 апреля: переменная облачность и сильный ветер
Мужчину и женщину как злостных неплательщиков алиментов наказали в Тульской области
В Тульской области на 50 тысяч оштрафовали уклониста
Тульский экзотариум приглашает выбрать приз зрительских симпатий конкурса объемных композиций
Жители каких домов останутся в Туле без света в четверг, 23 апреля
Три сельских дома культуры отремонтируют в Тульской области в 2020 году
Тульские полицейские наденут бейджики с фотографиями участников ВОВ
Равные возможности для школьников
В Туле на ул. Октябрьской при пожаре погиб человек
Празднование юбилея Победы в Тульской области пройдет в новом формате
Туляки о цифровых пропусках: Что делать тем, у кого кнопочные телефоны и нет компьютера?
Жители ряда домов в Мясново будут платить за вывоз мусора регоператору
В Тульской области имеется порядка девяти тысяч тест-систем на коронавирус
В Тульской области увеличивается число заболевших коронавирусом