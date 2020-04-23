При пожаре на теплотрассе погиб человек

23 Апр 2020 2020-04-23T10:58:26+03:00

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Рано утром 23 апреля в Туле на ул. С. Перовской произошел пожар в коллекторе теплотрассы. К месту происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет.

С огнем удалось справиться за 3 минуты. В результате происшествия пострадал человек, сгорела ветошь. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU