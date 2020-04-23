При пожаре на теплотрассе погиб человек
Причина пожара устанавливается
Фото: Алексей ФОКИН
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Рано утром 23 апреля в Туле на ул. С. Перовской произошел пожар в коллекторе теплотрассы. К месту происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет.
С огнем удалось справиться за 3 минуты. В результате происшествия пострадал человек, сгорела ветошь. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU