2020-04-23T09:53:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские предприятия выпускают около 350 тысяч масок в сутки

Еще одна компания производит более 20 видов дезинфицирующих и антисептических средств
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

Предприятия Тульской области выпускают до 350 тысяч масок в сутки. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин на селекторном совещании под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.

Еще одна компания региона выпускает более 20 видов дезинфицирующих и антисептических средств. Для этого она переоснастила 10 производственных линий. Кроме этого, антисептики производят 2 предприятия.

Средствами индивидуальной защиты медучреждения региона обеспечены в полном объеме. Обеспеченность масками, перчатками, респираторами превышает норматив более чем вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тульской области стащила банковскую карту и сняла с неё деньги
Туляк украл чужой велосипед из подъезда
В Туле пенсионер украл у торгового представителя супермаркета планшет
В Тульской области "ВАЗ 2112" въехал в гараж
В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали четверо
При пожаре на теплотрассе погиб человек
Туляк заплатит почти 30 тысяч рублей за разведение костра в парке
Видеосервис Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса» и Константина Кинчева
Тульские предприятия выпускают около 350 тысяч масок в сутки
Погода в Туле 23 апреля: переменная облачность и сильный ветер
Мужчину и женщину как злостных неплательщиков алиментов наказали в Тульской области
В Тульской области на 50 тысяч оштрафовали уклониста
Тульский экзотариум приглашает выбрать приз зрительских симпатий конкурса объемных композиций
Жители каких домов останутся в Туле без света в четверг, 23 апреля
Три сельских дома культуры отремонтируют в Тульской области в 2020 году
Тульские полицейские наденут бейджики с фотографиями участников ВОВ
Равные возможности для школьников
В Туле на ул. Октябрьской при пожаре погиб человек
Празднование юбилея Победы в Тульской области пройдет в новом формате
Туляки о цифровых пропусках: Что делать тем, у кого кнопочные телефоны и нет компьютера?
Жители ряда домов в Мясново будут платить за вывоз мусора регоператору
В Тульской области имеется порядка девяти тысяч тест-систем на коронавирус
В Тульской области увеличивается число заболевших коронавирусом