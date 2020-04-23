Тульские предприятия выпускают около 350 тысяч масок в сутки

23 Апр 2020 2020-04-23T09:53:32+03:00

Еще одна компания производит более 20 видов дезинфицирующих и антисептических средств

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Предприятия Тульской области выпускают до 350 тысяч масок в сутки. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин на селекторном совещании под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.

Еще одна компания региона выпускает более 20 видов дезинфицирующих и антисептических средств. Для этого она переоснастила 10 производственных линий. Кроме этого, антисептики производят 2 предприятия.

Средствами индивидуальной защиты медучреждения региона обеспечены в полном объеме. Обеспеченность масками, перчатками, респираторами превышает норматив более чем вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU