Тульские предприятия выпускают около 350 тысяч масок в сутки
Предприятия Тульской области выпускают до 350 тысяч масок в сутки. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин на селекторном совещании под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
Еще одна компания региона выпускает более 20 видов дезинфицирующих и антисептических средств. Для этого она переоснастила 10 производственных линий. Кроме этого, антисептики производят 2 предприятия.
Средствами индивидуальной защиты медучреждения региона обеспечены в полном объеме. Обеспеченность масками, перчатками, респираторами превышает норматив более чем вдвое.
ИСТОЧНИК KP.RU