Мужчину и женщину как злостных неплательщиков алиментов наказали в Тульской области
В одном случае мужчина, уже ранее подвергавшийся административному наказанию за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка, с мая прошлого года, имея приличный заработок, перечислил своей бывшей супруге меньше двух с половиной тысяч рублей. В то время как, согласно постановлению о расчете задолженности за указанный период, она составляла больше ста тысяч.
По приговору суда мужчине было назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием 15% из заработной платы ежемесячно в доход государства.
Другая алиментщица задолжала гораздо меньше – около 20 тысяч рублей, да и задержка была порядка четырех месяцев, однако она даже не пыталась за весь этот срок погасить хотя бы частично долг перед своим ребенком.
Теперь женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком 9 месяцев с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства.
Оба приговор не вступили в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU