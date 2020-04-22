2020-04-22T20:13:12+03:00
Происшествия

Мужчину и женщину как злостных неплательщиков алиментов наказали в Тульской области

Оба дела рассматривались в городе Донском и не имели общей связи
Игорь КОПЫТОВ
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Мужчину и женщину как злостных неплательщиков алиментов наказали в Тульской областиМужчину и женщину как злостных неплательщиков алиментов наказали в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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В одном случае мужчина, уже ранее подвергавшийся административному наказанию за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка, с мая прошлого года, имея приличный заработок, перечислил своей бывшей супруге меньше двух с половиной тысяч рублей. В то время как, согласно постановлению о расчете задолженности за указанный период, она составляла больше ста тысяч.

По приговору суда мужчине было назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием 15% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Другая алиментщица задолжала гораздо меньше – около 20 тысяч рублей, да и задержка была порядка четырех месяцев, однако она даже не пыталась за весь этот срок погасить хотя бы частично долг перед своим ребенком.

Теперь женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком 9 месяцев с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Оба приговор не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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