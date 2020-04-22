В Тульской области на 50 тысяч оштрафовали уклониста

22 Апр 2020 2020-04-22T20:01:21+03:00

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Будучи годным к несению воинской обязанности, молодой человек приложил все усилия, чтобы не явиться на заседание призывной комиссии и для прохождения медицинского освидетельствования. При этом он дважды – в марте и в октябре прошлого года - лично под роспись получил повестки о необходимости явиться в отдел местного военного комиссариата. Не имел парень и права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу и подлежал призыву еще в осеннюю кампанию-2019.

Поскольку сведений об уважительной причине своей неявки он не предоставил, то автоматически стал человеком, совершившим преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу). Донским городским судом парню назначен штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. Мера пресечения не избиралась.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU