Тульский экзотариум приглашает выбрать приз зрительских симпатий конкурса объемных композиций
Больше месяца шел прием объемных композиций, где каждый участник постарался в собственноручно изготовленной модели нашей планеты раскрыть красоту Земли, подчеркнуть важность сохранения биоразнообразия и поддержания экологического баланса.
Основную оценку проведет, конечно же, жюри, в состав которого войдут биологи, педагоги и психологи, руководители экологических организаций. Но в оценке работ может поучаствовать и каждый желающий, выбрав победителей в разных возрастных группах в рамках приза зрительских симпатий.
Проголосовать за понравившуюся композицию можно по 13 мая в группе зоопарка в соцсетях. Победители по версии «народного жюри» будут объявлены 15 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU