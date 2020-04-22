2020-04-22T19:36:21+03:00
Звезды

Тульский экзотариум приглашает выбрать приз зрительских симпатий конкурса объемных композиций

Конкурс, проходивший больше месяца, был посвящен Дню Земли
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский экзотариум приглашает выбрать приз зрительских симпатий конкурса объемных композицийТульский экзотариум приглашает выбрать приз зрительских симпатий конкурса объемных композицийФото: материалы пресс-служб
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Больше месяца шел прием объемных композиций, где каждый участник постарался в собственноручно изготовленной модели нашей планеты раскрыть красоту Земли, подчеркнуть важность сохранения биоразнообразия и поддержания экологического баланса.

Основную оценку проведет, конечно же, жюри, в состав которого войдут биологи, педагоги и психологи, руководители экологических организаций. Но в оценке работ может поучаствовать и каждый желающий, выбрав победителей в разных возрастных группах в рамках приза зрительских симпатий.

Проголосовать за понравившуюся композицию можно по 13 мая в группе зоопарка в соцсетях. Победители по версии «народного жюри» будут объявлены 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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