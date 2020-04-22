Тульский экзотариум приглашает выбрать приз зрительских симпатий конкурса объемных композиций

22 Апр 2020 2020-04-22T19:36:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше месяца шел прием объемных композиций, где каждый участник постарался в собственноручно изготовленной модели нашей планеты раскрыть красоту Земли, подчеркнуть важность сохранения биоразнообразия и поддержания экологического баланса.

Основную оценку проведет, конечно же, жюри, в состав которого войдут биологи, педагоги и психологи, руководители экологических организаций. Но в оценке работ может поучаствовать и каждый желающий, выбрав победителей в разных возрастных группах в рамках приза зрительских симпатий.

Проголосовать за понравившуюся композицию можно по 13 мая в группе зоопарка в соцсетях. Победители по версии «народного жюри» будут объявлены 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU