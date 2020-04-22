Жители каких домов останутся в Туле без света в четверг, 23 апреля
С 12 часов дня до 19.00 без электричества останутся следующие адреса:
Советский округ: ул. Дзержинского, 5, 2а, 2б;
Центральный округ: ул. Скуратовская, 111; пос Рудаково, ул. Советская, 7, ул. Люлина, 6; ул. Н. Руднева, 58, 60, 60а, 56, 56а, 56б, 56в; ул. Станиславского, 8а, 10а; 3-й Южный пр-зд, 12; ул. Н. Руднева, д. 58, д. 56, д. 60; ул. Ак. Павлова, 1в, 1г; пер. Врубовый, 1-41 (нечетные номера), 41а, 2-48 (четные номера); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечетные номера), 2-18 (четные номера); ул. Горняцкая, 1-15 (нечетные номера), 2-10 (четные номера); пер. Агеева, 1-10;
Привокзальный округ: ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 42; пр-зд Московский, 1-10; ул. З. Космедемьянской, 26-40 (четные номера);
Мясново: 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр-зд, 61; 25-й пр-зд, 17-49 (нечетные номера); 31-й пр-зд, 2-48 (четные номера);
Заречье: ул. Курковая, 4, 6, 14; ул. Луначарского, 174; дер. Варфоломеево и дер. Кураково.
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