Три сельских дома культуры отремонтируют в Тульской области в 2020 году
Стартовали ремонтные работы по программе возрождения сельских ДК. В этом году в Тульской области их будет отремонтировано всего три - в Ефремове, Суворовском и Заокском районах. Сумма выделенных средств - порядка 22 млн рублей.
На всех объектах планируется заменить кровлю, обновить фасады и внутреннюю отделку помещений. Кроме того, в обновленные дома культуры будет закуплено современное звуковое и световое оборудование, мебель.
Напомним, что в 2019 году в Тульской области были отремонтированы сельские ДК в Алексине, Ефремове, Дубенском и Тепло-Огаревском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU