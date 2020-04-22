22 Апр 2020 2020-04-22T18:41:05+03:00

Три сельских дома культуры отремонтируют в Тульской области в 2020 году Фото: соцсети

Средства на это будут задействованы в рамках нацпроекта «Культура»

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Стартовали ремонтные работы по программе возрождения сельских ДК. В этом году в Тульской области их будет отремонтировано всего три - в Ефремове, Суворовском и Заокском районах. Сумма выделенных средств - порядка 22 млн рублей.

На всех объектах планируется заменить кровлю, обновить фасады и внутреннюю отделку помещений. Кроме того, в обновленные дома культуры будет закуплено современное звуковое и световое оборудование, мебель.

Напомним, что в 2019 году в Тульской области были отремонтированы сельские ДК в Алексине, Ефремове, Дубенском и Тепло-Огаревском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU