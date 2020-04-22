2020-04-22T18:41:05+03:00
Звезды

Три сельских дома культуры отремонтируют в Тульской области в 2020 году

Средства на это будут задействованы в рамках нацпроекта «Культура»
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Три сельских дома культуры отремонтируют в Тульской области в 2020 годуТри сельских дома культуры отремонтируют в Тульской области в 2020 годуФото: соцсети
Изменить размер текста:

Стартовали ремонтные работы по программе возрождения сельских ДК. В этом году в Тульской области их будет отремонтировано всего три - в Ефремове, Суворовском и Заокском районах. Сумма выделенных средств - порядка 22 млн рублей.

На всех объектах планируется заменить кровлю, обновить фасады и внутреннюю отделку помещений. Кроме того, в обновленные дома культуры будет закуплено современное звуковое и световое оборудование, мебель.

Напомним, что в 2019 году в Тульской области были отремонтированы сельские ДК в Алексине, Ефремове, Дубенском и Тепло-Огаревском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчину и женщину как злостных неплательщиков алиментов наказали в Тульской области
В Тульской области на 50 тысяч оштрафовали уклониста
Тульский экзотариум приглашает выбрать приз зрительских симпатий конкурса объемных композиций
Жители каких домов останутся в Туле без света в четверг, 23 апреля
Три сельских дома культуры отремонтируют в Тульской области в 2020 году
Тульские полицейские наденут бейджики с фотографиями участников ВОВ
Равные возможности для школьников
В Туле на ул. Октябрьской при пожаре погиб человек
Празднование юбилея Победы в Тульской области пройдет в новом формате
Туляки о цифровых пропусках: Что делать тем, у кого кнопочные телефоны и нет компьютера?
Жители ряда домов в Мясново будут платить за вывоз мусора регоператору
В Тульской области имеется порядка девяти тысяч тест-систем на коронавирус
В Тульской области увеличивается число заболевших коронавирусом