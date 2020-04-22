Тульские полицейские наденут бейджики с фотографиями участников ВОВ

22 Апр 2020 2020-04-22T18:10:22+03:00

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9 мая в Тульской области сотрудники полиции будут нести службу в парадной форме, прикрепив на груди бейджик с копией штендера «Бессертного полка» с фотографией своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Акция «В едином строю» УМВД России по Тульской области посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин призвал присоединиться к тульской инициативе коллег из силовых структур из других регионов России, а также всех россиян, которые 9 мая в это непростое время будут выполнять служебный долг на своих рабочих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU