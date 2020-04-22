Тульские полицейские наденут бейджики с фотографиями участников ВОВ
9 мая в Тульской области сотрудники полиции будут нести службу в парадной форме, прикрепив на груди бейджик с копией штендера «Бессертного полка» с фотографией своих родственников – участников Великой Отечественной войны.
Акция «В едином строю» УМВД России по Тульской области посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин призвал присоединиться к тульской инициативе коллег из силовых структур из других регионов России, а также всех россиян, которые 9 мая в это непростое время будут выполнять служебный долг на своих рабочих местах.
ИСТОЧНИК KP.RU