В Туле на ул. Октябрьской при пожаре погиб человек
Причина пожара устанавливается
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Днем 22 апреля в Туле на ул. Октябрьской произошел пожар в жилом доме. К месту происшествия выехали 4 пожарных расчета.
По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 20 минут.
Пожарные по лестничному маршу с помощью спасательных устройств было вывели в безопасную зону 3 человек. Один человек погиб. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU