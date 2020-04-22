В Туле на ул. Октябрьской при пожаре погиб человек

22 Апр 2020 2020-04-22T17:12:22+03:00

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Днем 22 апреля в Туле на ул. Октябрьской произошел пожар в жилом доме. К месту происшествия выехали 4 пожарных расчета.

По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 20 минут.

Пожарные по лестничному маршу с помощью спасательных устройств было вывели в безопасную зону 3 человек. Один человек погиб. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU