Празднование юбилея Победы в Тульской области пройдет в новом формате
Празднование юбилея Победы в Тульской области пройдет в новом формате. Это связано с ограничениями из-за коронавируса. В муниципалитетах пройдет более 100 виртуальных акций и флешмобов.
8 Мая в ЦПКиО им. Белоусова высадят деревья. Также запланировано открытие памятника энергетикам-участникам ВОВ и большой виртуальный «Концерт из дома нашей Победе!» с участием ведущих тульских и московских артистов.
В общественном транспорте, продуктовых магазинах и аптеках будут распространять Георгиевские ленты.
9 Мая в муниципальных образованиях состоится возложение цветов к вечным огням.
Гражданская инициатива «Бессмертный полк» 9 мая состоится, но пройдет без шествия. В этот день туляки смогут выйти на балкон или подойти к окну с портретом или фотографией героя своей семьи и исполнить песню «День Победы».
В 19:00 состоится традиционная Минута молчания.
ИСТОЧНИК KP.RU