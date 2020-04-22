2020-04-22T17:01:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Празднование юбилея Победы в Тульской области пройдет в новом формате

В муниципалитетах пройдет более 100 виртуальных акций и флешмобов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Празднование юбилея Победы в Тульской области пройдет в новом формате. Это связано с ограничениями из-за коронавируса. В муниципалитетах пройдет более 100 виртуальных акций и флешмобов.

8 Мая в ЦПКиО им. Белоусова высадят деревья. Также запланировано открытие памятника энергетикам-участникам ВОВ и большой виртуальный «Концерт из дома нашей Победе!» с участием ведущих тульских и московских артистов.

В общественном транспорте, продуктовых магазинах и аптеках будут распространять Георгиевские ленты.

9 Мая в муниципальных образованиях состоится возложение цветов к вечным огням.

Гражданская инициатива «Бессмертный полк» 9 мая состоится, но пройдет без шествия. В этот день туляки смогут выйти на балкон или подойти к окну с портретом или фотографией героя своей семьи и исполнить песню «День Победы».

В 19:00 состоится традиционная Минута молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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