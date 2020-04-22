2020-04-22T16:51:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Туляки о цифровых пропусках: Что делать тем, у кого кнопочные телефоны и нет компьютера?

Читатели "КП" с пылом обсуждают возможное введение цифровых пропусков в Туле в период коронавируса
Поделиться:
Изменить размер текста:

Туляков призвали восстановить свои пароли от госуслуг. Тем кто имеет дело с порталом впервые - получить учетную запись. Эти данные понадобятся для получения цифрового пропуска. Жителям также предложили скачать специальное мобильное приложение на телефон. С помощью него будет получить QR-код.

Цифровой пропуск даст "зеленый" свет для перемещения по городу. Пропускной режим в регионе могут ввести в ближайшее время.

Читатели "КП" с пылом обсуждают возможное введение новых ограничительных мер.

- Я, работающий пенсионер. Сейчас я даже в магазин и аптеку хожу, как можно реже. А пропуска мне оформлять сложно. Ну нет у меня ни айфона, ни интернета, и с Госуслугами я не дружу!

Ольга:

- Как же так? Все предприятия работают. Кого будут контролировать? Пенсионеров, у которых кнопочные телефоны, в основном, и приезжих москвичей? Так последних раньше надо было контролировать, когда они заразу привезли.

Михаил:

- Мне 56 лет. У меня нет допуска к госуслугам, нет кода для личного кабинета в налоговой. Из-за этого приказа о пропусках я сейчас потеряю хорошую работу и заплачу огромный штраф...

Анна:

А у кого простой телефон, что им делать?

Трудяга:

- Действительно, у большинства граждан, кому за 65 лет, кнопочные телефоны, и отсутствие компьютера дома. Да и у граждан помоложе не у всех принтеры стоят для распечатки QR-кода дома. МФЦ закрыты. И что им делать?

Сергей - Трудяге:

- По опыту Московской области получение цифрового пропуска организовано достаточно просто, в том числе на кнопочный телефон. Время от запроса по смс до прихода кода на телефон (смартфон и др.) составляет до 1 минуты.

Вася:

- У меня нет телефона.

Remy:

- На военные предприятия запрещено проносить телефоны даже с наличием камеры. А в частном секторе города интернет людям только снится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Равные возможности для школьников
В Туле на ул. Октябрьской при пожаре погиб человек
Празднование юбилея Победы в Тульской области пройдет в новом формате
Туляки о цифровых пропусках: Что делать тем, у кого кнопочные телефоны и нет компьютера?
Жители ряда домов в Мясново будут платить за вывоз мусора регоператору
В Тульской области имеется порядка девяти тысяч тест-систем на коронавирус
В Тульской области увеличивается число заболевших коронавирусом
В Тульской области на карантине по коронавирусу находятся 1 133 человека
«Ростелеком» запускает акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса
Туляки отказались от свадеб на Красную горку
В Туле на пресечении ул. Пролетарская и К. Маркса столкнулись мотоцикл и легковушка
На трассе в Тульской области легковушка влетела в автопоезд
Житель Тульской области расправился с двумя знакомыми
МЧС предупредило туляков об усилении северного ветра
В Тульской области взялись за дороги, ведущие к больницам
Новый ИТ-продукт «Ростелекома» внесен в реестр отечественного ПО
Алексей Дюмин - главам муниципалитетов в период коронавируса в Тульской области: Не отсиживайтесь в кабинетах
Житель Большой Тулы зарезал знакомого и закопал на приусадебном участке
В Тульской области провели дезинфекцию в «чистых» от коронавируса муниципалитетах
Погода в Туле 22 апреля: облачно с прояснениями и +7 градусов
Туляки не пробились в число победителей Всероссийского семейного онлайн-турнира по русским шашкам
Все о яблоках: таков девиз первого в этом году онлайн-фестиваля от музея-заповедника «Куликово поле»
Завтра, 22 апреля, по многим адресам в Туле не будет электричества
В Туле продезинфицировали почти 3,5 тысячи маршруток
В Тульской области 35 человек нарушили режим самоизоляции
Более 1 млн масок и респираторов получили медики Тульской области
Трое туляков обчистили сарай на дачном участке