Туляки о цифровых пропусках: Что делать тем, у кого кнопочные телефоны и нет компьютера?

22 Апр 2020 2020-04-22T16:51:39+03:00

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Туляков призвали восстановить свои пароли от госуслуг. Тем кто имеет дело с порталом впервые - получить учетную запись. Эти данные понадобятся для получения цифрового пропуска. Жителям также предложили скачать специальное мобильное приложение на телефон. С помощью него будет получить QR-код.

Цифровой пропуск даст "зеленый" свет для перемещения по городу. Пропускной режим в регионе могут ввести в ближайшее время.

Читатели "КП" с пылом обсуждают возможное введение новых ограничительных мер.

- Я, работающий пенсионер. Сейчас я даже в магазин и аптеку хожу, как можно реже. А пропуска мне оформлять сложно. Ну нет у меня ни айфона, ни интернета, и с Госуслугами я не дружу!

Ольга:

- Как же так? Все предприятия работают. Кого будут контролировать? Пенсионеров, у которых кнопочные телефоны, в основном, и приезжих москвичей? Так последних раньше надо было контролировать, когда они заразу привезли.

Михаил:

- Мне 56 лет. У меня нет допуска к госуслугам, нет кода для личного кабинета в налоговой. Из-за этого приказа о пропусках я сейчас потеряю хорошую работу и заплачу огромный штраф...

Анна:

А у кого простой телефон, что им делать?

Трудяга:

- Действительно, у большинства граждан, кому за 65 лет, кнопочные телефоны, и отсутствие компьютера дома. Да и у граждан помоложе не у всех принтеры стоят для распечатки QR-кода дома. МФЦ закрыты. И что им делать?

Сергей - Трудяге:

- По опыту Московской области получение цифрового пропуска организовано достаточно просто, в том числе на кнопочный телефон. Время от запроса по смс до прихода кода на телефон (смартфон и др.) составляет до 1 минуты.

Вася:

- У меня нет телефона.

Remy:

- На военные предприятия запрещено проносить телефоны даже с наличием камеры. А в частном секторе города интернет людям только снится.

ИСТОЧНИК KP.RU