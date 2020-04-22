В Тульской области увеличивается число заболевших коронавирусом
В Тульской области увеличивается число заболевших коронавирусом, возможность заражения велика. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев. В связи с этим он еще раз призвал туляков строго соблюдать правила гигиены и максимально сокращать личные контакты.
Отдельно глава регионального ведомства прокомментировал введение обязательной самоизоляции для всех въезжающих в Тульскую область. Он отметил, что это необходимая мера:
Множество новых выявленных случаев – у людей, посещавших другие регионы, и тех, кто с ними контактировал.
ИСТОЧНИК KP.RU