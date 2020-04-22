22 Апр 2020 2020-04-22T15:25:03+03:00

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В Тульской области увеличивается число заболевших коронавирусом, возможность заражения велика. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев. В связи с этим он еще раз призвал туляков строго соблюдать правила гигиены и максимально сокращать личные контакты.

Отдельно глава регионального ведомства прокомментировал введение обязательной самоизоляции для всех въезжающих в Тульскую область. Он отметил, что это необходимая мера:

Множество новых выявленных случаев – у людей, посещавших другие регионы, и тех, кто с ними контактировал.

ИСТОЧНИК KP.RU