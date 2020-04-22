2020-04-22T15:17:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области на карантине по коронавирусу находятся 1 133 человека

Общее число инфицированных за весь период – 436 человек
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области на карантине находятся 1 133 человека. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

22 апреля стало известно о 52 новых случаях заболевания COVID-19. Общее число инфицированных за весь период – 436 человек. Из них 53 человека полностью выздоровели и выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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