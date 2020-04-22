Туляки отказались от свадеб на Красную горку
Пары перенесли уже назначенные даты свадеб на более поздний срок
Фото: Алексей ФОКИН
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Ранее в Туле собирались сочетаться браком 16 пар. Именно столько было подано заявлений. Но после того. как ситуация с коронавирусом осложнилась, туляки перенесли уже назначенные даты государственной регистрации брака на более поздний срок - после 1 июня.
Напомним, сейчас регистрация заключения брака, а также его расторжения, в том числе по ранее поданным заявлениям, приостановлены. Ограничительные меры действуют до начала лета.
ИСТОЧНИК KP.RU