Туляки отказались от свадеб на Красную горку

22 Апр 2020 2020-04-22T13:00:10+03:00

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Ранее в Туле собирались сочетаться браком 16 пар. Именно столько было подано заявлений. Но после того. как ситуация с коронавирусом осложнилась, туляки перенесли уже назначенные даты государственной регистрации брака на более поздний срок - после 1 июня.

Напомним, сейчас регистрация заключения брака, а также его расторжения, в том числе по ранее поданным заявлениям, приостановлены. Ограничительные меры действуют до начала лета.

ИСТОЧНИК KP.RU