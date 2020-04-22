В Туле на пресечении ул. Пролетарская и К. Маркса столкнулись мотоцикл и легковушка

22 Апр 2020 2020-04-22T12:38:47+03:00

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21 апреля в 14:30 в Туле на пресечении ул. Пролетарская и К. Маркса произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Toyota Camry» столкнулся с мотоциклом «ИЖ – Планета Спорт» под управлением 29-летнего мужчины.

По предварительной информации, при перестроении водитель не убедился в безопасности маневра.

В результате ДТП мотоциклиста с различными травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU