На трассе в Тульской области легковушка влетела в автопоезд

22 Апр 2020 2020-04-22T12:32:38+03:00

Изменить размер текста: A A

22 апреля в 8:50 на 241 км трассы М2 "Крым" Плавского района произошло ДТП. 41-летний мужчина на "Киа Рио" столкнулся со встречным автопоездом в составе отдельного тягача "Вольво" с полуприцепом, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

По предварительной информации, первый водитель не справился с управлением. В результате ДТП его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU