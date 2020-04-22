2020-04-22T12:32:38+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области легковушка влетела в автопоезд

Водитель не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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22 апреля в 8:50 на 241 км трассы М2 "Крым" Плавского района произошло ДТП. 41-летний мужчина на "Киа Рио" столкнулся со встречным автопоездом в составе отдельного тягача "Вольво" с полуприцепом, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

По предварительной информации, первый водитель не справился с управлением. В результате ДТП его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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