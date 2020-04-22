Житель Тульской области расправился с двумя знакомыми
39-летнего жителя региона обвиняют в разбое и убийстве. В Плавске пьяный мужчина ради денег напал на своего знакомого, ударив несколько раз кирпичом по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.
39-летний мужчина также расправился другим своим знакомым, ударив камнем по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
После совершения преступлений мужчина скрылся с места преступления вместе с деньгами. Ущерб потерпевшему составил более 14 тысяч рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU