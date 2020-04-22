Житель Тульской области расправился с двумя знакомыми

22 Апр 2020 2020-04-22T12:22:27+03:00

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

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39-летнего жителя региона обвиняют в разбое и убийстве. В Плавске пьяный мужчина ради денег напал на своего знакомого, ударив несколько раз кирпичом по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.

39-летний мужчина также расправился другим своим знакомым, ударив камнем по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершения преступлений мужчина скрылся с места преступления вместе с деньгами. Ущерб потерпевшему составил более 14 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU