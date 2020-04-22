2020-04-22T11:34:39+03:00
Общество

В Тульской области взялись за дороги, ведущие к больницам

В планах на сезон – восемь объектов
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области взялись за дороги, ведущие к больницамВ Тульской области взялись за дороги, ведущие к больницамФото: соцсети
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Так, новый асфальт уложат на подъездах к Веневской центральной районной больнице, амбулаториям Киреевского района и учреждениям областного центра.

Работы проведут пройдут комплексно. Кроме дорожного полотна, отремонтируют тротуары, обустроят пешеходные переходы, установят светофоры и нанесут разметку.

Отметим, что в прошлом году в регионе уже отремонтировали четыре дороги, ведущие к учреждениям здравоохранения в Туле и в Киреевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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