Алексей Дюмин - главам муниципалитетов в период коронавируса в Тульской области: Не отсиживайтесь в кабинетах

22 Апр 2020 2020-04-22T09:48:19+03:00

Глава региона проконтролировал реализацию мер по борьбе с коронавирусом в муниципалитетах области

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Губернатор Алексей Дюмин на рабочем совещании призвал глав администраций муниципальных образований не отсиживаться в кабинетах, а жестко контролировать выполнения всех действующих требований.

На совещании шла речь о мерах, принимаемых в муниципалитетах в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. В частности, руководители МО отчитались о дезинфекции общественного транспорта, проезжих частей, тротуаров и придомовых территорий.

Организована регулярная обработка помещений в подведомственных предприятиях и учреждениях, а также в подъездах жилых домов, где выявлены заболевшие.

ИСТОЧНИК KP.RU