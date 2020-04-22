Алексей Дюмин - главам муниципалитетов в период коронавируса в Тульской области: Не отсиживайтесь в кабинетах
Губернатор Алексей Дюмин на рабочем совещании призвал глав администраций муниципальных образований не отсиживаться в кабинетах, а жестко контролировать выполнения всех действующих требований.
На совещании шла речь о мерах, принимаемых в муниципалитетах в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. В частности, руководители МО отчитались о дезинфекции общественного транспорта, проезжих частей, тротуаров и придомовых территорий.
Организована регулярная обработка помещений в подведомственных предприятиях и учреждениях, а также в подъездах жилых домов, где выявлены заболевшие.
ИСТОЧНИК KP.RU