Житель Большой Тулы зарезал знакомого и закопал на приусадебном участке
В селе Хрущево на приусадебном участке дома на улице Маяковского было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, он скончался после ножевого ранения еще в декабре 2019 года.
Смертельное ранение нанес погибшему знакомый в ходе ссоры. Затем 54-летний местный житель закопал тело потерпевшего у себя на приусадебном участке.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователь допрашивает свидетелей произошедшего, а также устанавливает обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU