В Тульской области провели дезинфекцию в «чистых» от коронавируса муниципалитетах

22 Апр 2020 2020-04-22T09:22:50+03:00

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В Тульской области проведена дезинфекция в муниципалитетах, в которых не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Речь об Арсеньевском, Одоевском, Чернском, Воловском и Дубенском районах.

Там провели санитарную обработку остановок и общественного транспорта, детских площадок, входов в магазины, детсадов, скверов, парков, аллей.

Кроме того, обработаны дороги, автостанции в поселках Одоев и Дубна, а также площадь железнодорожной станции вокзала ст. Скуратово Чернского района.

Дезинфекция в муниципалитетах будет проводиться ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU