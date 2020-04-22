В Тульской области провели дезинфекцию в «чистых» от коронавируса муниципалитетах
Обработка проведена в пяти районах
Фото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:
В Тульской области проведена дезинфекция в муниципалитетах, в которых не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Речь об Арсеньевском, Одоевском, Чернском, Воловском и Дубенском районах.
Там провели санитарную обработку остановок и общественного транспорта, детских площадок, входов в магазины, детсадов, скверов, парков, аллей.
Кроме того, обработаны дороги, автостанции в поселках Одоев и Дубна, а также площадь железнодорожной станции вокзала ст. Скуратово Чернского района.
Дезинфекция в муниципалитетах будет проводиться ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU