Туляки не пробились в число победителей Всероссийского семейного онлайн-турнира по русским шашкам
По правилам, команда должна была состоять из ребенка и его родителя
Туляки не пробились в число победителей Всероссийского семейного онлайн-турнира по русским шашкамФото: соцсети
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В турнире, организованном «Федерацией шашек Тульской области», хозяева виртуальной площадки не смогли победить.
В упорной борьбе за призовые места сильнейшими оказались представители Уфы, вторыми – москвичи, третьими - калужане.
Всего в турнире приняли участие 60 команд.
ИСТОЧНИК KP.RU