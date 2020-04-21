21 Апр 2020 2020-04-21T19:47:06+03:00

Все о яблоках: таков девиз первого в этом году онлайн-фестиваля от музея-заповедника «Куликово поле» Фото: материалы пресс-служб

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25 апреля всех ждут творческие мастер-классы, кулинарные рецепты и конкурс, советы садоводам и видеоэкскурсии. Начало в 11:00.

За несколько дней до фестиваля в социальных сетях всех туляков приглашали поучаствовать в конкурсе яблочных пирогов. Шеф-повар музейного кафе выбрала самый вкусный и простой рецепт и предложила хозяйкам повторить его дома. Не откажет жюри и тем, кто приготовит яблочную сдобу по своему любимому рецепту. Главное: испеченное блюдо необходимо сфотографировать и опубликовать фото на своей странице 20-23 апреля с хештегами: #СадПалисад, #ЕпифанскийПирог и #КуликовоПоле.

Итоги конкурса подведут в субботу 25 апреля. 10 участников, выбранных случайным образом, получат в подарок музейную книгу «Кухня Куликова поля».

Также перед участниками яблочного фестиваля выступит кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского государственного аграрного университета Игорь Подковыров.

Подробности – на страничках музея в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU