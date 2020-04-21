2020-04-21T19:30:02+03:00
Общество

Завтра, 22 апреля, по многим адресам в Туле не будет электричества

Связано это с проведением плановых ремонтных работ «Тулагорэлектросетями»
Игорь КОПЫТОВ
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Завтра, 22 апреля, по многим адресам в Туле не будет электричестваЗавтра, 22 апреля, по многим адресам в Туле не будет электричестваФото: Игорь КОПЫТОВ
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С 12 часов дня до 19.00 без электричества останутся следующие адреса:

Центральный округ: ул. Скуратовская, 111; п. Рудаково, ул. Советская, 7, ул. Люлина, 6; 1-й Волоховский пр-зд, 12-48 (четные номера), 21-49 (нечетные номера); 2-й Волоховский пр-зд, 22-38 (четные номера), 19-33 (нечетные номера); ул. 4-я Овражная, 4-16 (четные номера), 1-13 (нечетные номера); ул. 3-я Овражная, 4-16 (четные номера); ул. Волоховская, 9-25 (нечетные номера).

Заречье: ул. Курковая, 5, 8, 10, 12, 1а; ул. Набережная Дрейера, 58, 60; п. Горелки, пер. Поддубный, 1-6, пер. Соснянский, 1-5 (нечетные номера), 2, 4, Московское ш., 15а;

дер. Высокое и дер. Севрюково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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