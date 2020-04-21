Завтра, 22 апреля, по многим адресам в Туле не будет электричества
С 12 часов дня до 19.00 без электричества останутся следующие адреса:
Центральный округ: ул. Скуратовская, 111; п. Рудаково, ул. Советская, 7, ул. Люлина, 6; 1-й Волоховский пр-зд, 12-48 (четные номера), 21-49 (нечетные номера); 2-й Волоховский пр-зд, 22-38 (четные номера), 19-33 (нечетные номера); ул. 4-я Овражная, 4-16 (четные номера), 1-13 (нечетные номера); ул. 3-я Овражная, 4-16 (четные номера); ул. Волоховская, 9-25 (нечетные номера).
Заречье: ул. Курковая, 5, 8, 10, 12, 1а; ул. Набережная Дрейера, 58, 60; п. Горелки, пер. Поддубный, 1-6, пер. Соснянский, 1-5 (нечетные номера), 2, 4, Московское ш., 15а;
дер. Высокое и дер. Севрюково.
ИСТОЧНИК KP.RU