Все работающие в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области будут обеспечены защитными масками

21 Апр 2020 2020-04-21T18:56:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Для борьбы с коронавирусом одно из предприятий из Кимовска до конца апреля отошьет и направит в поселок Первомайский 500 одноразовых и 1 тысячу многоразовых масок. Их получат сотрудники администрации, а также работники обслуживающих организаций моногорода.

Это стало возможно благодаря партнерству Фонда развития моногородов и предприятия «Профспецодежда».

ИСТОЧНИК KP.RU