Все работающие в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области будут обеспечены защитными масками
До конца апреля в поселок поступит 1,5 тысячи защитных масок
Все работающие в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области будут обеспечены защитными маскамиФото: Алексей ФОКИН
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Для борьбы с коронавирусом одно из предприятий из Кимовска до конца апреля отошьет и направит в поселок Первомайский 500 одноразовых и 1 тысячу многоразовых масок. Их получат сотрудники администрации, а также работники обслуживающих организаций моногорода.
Это стало возможно благодаря партнерству Фонда развития моногородов и предприятия «Профспецодежда».
ИСТОЧНИК KP.RU