В Туле продезинфицировали почти 3,5 тысячи маршруток

21 Апр 2020 2020-04-21T18:01:02+03:00

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С 1 по 19 апреля в Туле продезинфицировали почти 3,5 тысячи единиц коммерческого пассажирского транспорта. Ежедневно обрабатывают более 320 автобусов на 4 конечных остановвках - «Обл.больница», «ул. М. Гончары», «ул. Ген. Маргелова», «Завод торгового оборудования».

Усиленную аэрозольную и механическую дезинфекцию транспорта ежедневно дополнительно проводят как перед выходом на маршрут, так и после высадки пассажиров на конечных остановочных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU