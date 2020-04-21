2020-04-21T17:51:58+03:00
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В Тульской области 35 человек нарушили режим самоизоляции

Возбуждено 50 дел об административных правонарушениях
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области 35 человек нарушили режим изоляции. Возбуждено 50 дел об административных правонарушениях.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области вынесло 25 постановлений об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Еще 24 протокола направлены на рассмотрение в суд.

Напомним, штрафы для нарушителей увеличены от 15 000 рублей до 40 000 в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, до 300 000 рублей в соответствии с ч. 3 статьи 6.3. КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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