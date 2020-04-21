Более 1 млн масок и респираторов получили медики Тульской области
В последней партии поставили 100 тысяч перчаток
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Медиков региона обеспечили средствами индивидуальной защиты. В Тульскую область пришли более 1 млн масок и респираторов, 24 тысячи защитных очков и защитных экранов для лица, 18 тысяч защитных костюмов, 120 тысяч перчаток.
В последней партии поставлено 100 тысяч перчаток и 2 тысячи защитных костюмов.
В ближайшее время ожидается новая партия груза индивидуальных средств защиты для медучреждений, а также оборудования для изготовления медицинских масок.
ИСТОЧНИК KP.RU