Трое туляков обчистили сарай на дачном участке
В садоводческом товариществе неподалёку от села Высокое трое мужчин обчистили сарай. Они проникли внутрь, сломав с помощью напильника замок на входной двери. Их наживой стали бензопила, мешки с цементом, медный провод, канистры с бензином и моторным маслом. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Полицейские задержали по подозрению в совершении кражи трёх местных жителей. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
Подозреваемых проверяют на возможную причастность к другим аналогичным хищениям с дачных участков.
ИСТОЧНИК KP.RU