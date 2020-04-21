Трое туляков обчистили сарай на дачном участке

21 Апр 2020 2020-04-21T16:32:22+03:00

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В садоводческом товариществе неподалёку от села Высокое трое мужчин обчистили сарай. Они проникли внутрь, сломав с помощью напильника замок на входной двери. Их наживой стали бензопила, мешки с цементом, медный провод, канистры с бензином и моторным маслом. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали по подозрению в совершении кражи трёх местных жителей. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемых проверяют на возможную причастность к другим аналогичным хищениям с дачных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU