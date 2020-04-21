2020-04-21T16:27:01+03:00
Происшествия

Туляк избил подростка и отобрал у него питбайк

В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Привокзальном округе Тулы молодой человек избил 14-летнего мальчика и похитил питбайк. А затем скрылся с мини-мотоциклом.

Сотрудники полиции выяснили, что к грабежу причастен ранее судимый туляк, проживающий неподалёку от места происшествия. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась. 19-летний подозреваемый задержан.

В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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