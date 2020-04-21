В Тульской области предприниматель складировал с нарушениями трупы умерших животных

21 Апр 2020 2020-04-21T14:55:06+03:00

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Вблизи деревни Кальна Чернского района на земельном участке, смежном с принадлежащим ему животноводческим комплексом, предприниматель складировал трупы умерших животных.

Прокурор района в отношении него возбудил дело об административном правонарушении за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Сейчас биологические отходы утилизированы.

ИСТОЧНИК KP.RU