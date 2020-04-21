В Тульской области предприниматель складировал с нарушениями трупы умерших животных
Сейчас биологические отходы утилизированы
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Вблизи деревни Кальна Чернского района на земельном участке, смежном с принадлежащим ему животноводческим комплексом, предприниматель складировал трупы умерших животных.
Прокурор района в отношении него возбудил дело об административном правонарушении за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
Сейчас биологические отходы утилизированы.
ИСТОЧНИК KP.RU