В тульском водоеме нашли тело мужчины

21 Апр 2020 2020-04-21T14:26:37+03:00

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено

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Днем 20 апреля в водоеме вблизи Китаевского проезда в Туле нашли скелетированное тело мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU