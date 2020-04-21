В тульском водоеме нашли тело мужчины
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено
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Днем 20 апреля в водоеме вблизи Китаевского проезда в Туле нашли скелетированное тело мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU