Животновод из Тульской области экономил на утилизации трупов животных
Он их попросту складировал, что называется, «за околицей» в одной из деревень
Животновод из Тульской области экономил на утилизации трупов животныхФото: Игорь КОПЫТОВ
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Прокуратурой Чернского района обнаружено грубейшее нарушение требований законодательства об охране окружающей среды. Один из местных предпринимателей, занимавшийся разведением домашнего скота, складировал трупы животных на участке рядом с деревней Кальна. Вместо того, чтобы заниматься их утилизацией, согласно ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов
На владельца животноводческого комплекса теперь заведено административное дело. Сами трупы животных утилизированы по всем правилам.
ИСТОЧНИК KP.RU