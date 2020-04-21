Животновод из Тульской области экономил на утилизации трупов животных

21 Апр 2020 2020-04-21T13:07:02+03:00

Он их попросту складировал, что называется, «за околицей» в одной из деревень

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Прокуратурой Чернского района обнаружено грубейшее нарушение требований законодательства об охране окружающей среды. Один из местных предпринимателей, занимавшийся разведением домашнего скота, складировал трупы животных на участке рядом с деревней Кальна. Вместо того, чтобы заниматься их утилизацией, согласно ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов

На владельца животноводческого комплекса теперь заведено административное дело. Сами трупы животных утилизированы по всем правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU