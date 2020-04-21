Более пяти тысяч автомобилей из московского региона пересекли границу Тульской области

21 Апр 2020 2020-04-21T14:28:02+03:00

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Более 5 тысяч автомобилей из московского региона пересекли границу Тульской области. Именно столько зафиксировали посты полиции с 17 апреля.

Опрошено более 3 тысяч человек, информация о них внесена в электронную базу данных и направлена для отработки участковым уполномоченным полиции.

Напомним, все приезжающие в Тульскую область обязаны самоизолироваться на 14 дней. Контролирует пересечение границы региона 7 постов полиции. Они работают на автодорогах области круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU