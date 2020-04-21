В Тульской области врачи сообщили о нехватке младшего медицинского персонала
Сейчас санитарами работают 30 студентов-медиков
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В медучреждениях Тульской области не хватает младшего медицинского персонала. Об этом говорили на рабочей встрече губернатора Алексея Дюмина с врачами, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом.
Глава региона поручил минздраву Тульской области активизировать работу по привлечению волонтеров-медиков, а также усилить контроль маршрутизации больных COVID-19.
Сейчас санитарами в инфекционном отделении на базе Тульской детской областной клинической больницы работают 30 студентов-медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU