В Тульской области врачи сообщили о нехватке младшего медицинского персонала

21 Апр 2020 2020-04-21T12:57:44+03:00

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В медучреждениях Тульской области не хватает младшего медицинского персонала. Об этом говорили на рабочей встрече губернатора Алексея Дюмина с врачами, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом.

Глава региона поручил минздраву Тульской области активизировать работу по привлечению волонтеров-медиков, а также усилить контроль маршрутизации больных COVID-19.

Сейчас санитарами в инфекционном отделении на базе Тульской детской областной клинической больницы работают 30 студентов-медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU