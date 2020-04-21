Представители хоккея из Тульской области вырвались в финал виртуального плей-офф НМХЛ

21 Апр 2020 2020-04-21T12:43:34+03:00

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Новомосковская «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» вышла в финал виртуального плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги. Напомним, что некоторое время назад из-за невозможности померяться силами на льду, хоккеисты решили померяться популярностью клубов среди своих болельщиков и организовали между ними виртуальный турнир в официальной группе лиги.

Ранее новомосковцы успешно преодолели предварительные этапы, и в полуфинале со счетом 2421:2323 выиграли у ГУОР «Карелия» из Кондопоги.

С кем представители хоккейной школы Тульской области столкнутся в финале, определится в противостоянии «АК59» из Перми и «Кристалла» из Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU