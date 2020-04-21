В Тульской области в ДТП пострадали трое
Дорогу не поделили «ВАЗ 21150» и «Vоlкswаgеn Pоlо»
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 апреля в 09:00 на 118 км дороги М2 «Крым» (старое направление) произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21150» столкнулся в попутном направлении с «Vоlкswаgеn Pоlо» под управлением 56-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир «Vоlкswаgеn Pоlо», 56-летняя женщина.
В момент аварии первый водитель следовал в направлении Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU