2020-04-21T12:46:17+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП пострадали трое

Дорогу не поделили «ВАЗ 21150» и «Vоlкswаgеn Pоlо»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 апреля в 09:00 на 118 км дороги М2 «Крым» (старое направление) произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21150» столкнулся в попутном направлении с «Vоlкswаgеn Pоlо» под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир «Vоlкswаgеn Pоlо», 56-летняя женщина.

В момент аварии первый водитель следовал в направлении Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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