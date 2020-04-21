Тульский «Арсенал» может приобрести Александра Руденко

21 Апр 2020 2020-04-21T11:55:31+03:00

По некоторым данным, он может перейти в нашу команду уже в новом сезоне

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21-летний нападающий московского «Торпедо» Александр Руденко сейчас принадлежит столичному «Спартаку», и был арендован до конца сезона автозаводским «Спартаком-2», в составе которого выступал в ФНЛ. В текущем розыгрыше он провел 25 матчей, забил 14 мячей.

По окончанию сезона Руденко будет свободен от обязательств, и окажется доступен для дальнейшей аренды. По некоторым данным он находится в зоне интересов не только тульского «Арсенала», но и московского «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU