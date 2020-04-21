В Тульской области ожидается резкое усиление ветра
Метеопредупреждение объявлено до конца дня
В Тульской области ожидается резкое усиление ветраФото: соцсети
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По информации метеорологов, в ближайшие 2 часа, 21 апреля, в регионе возможно усиление северного ветра до 12-17 метров в секунду. Местами шквалистые порывы.
Напомним, что во время сильного ветра не стоит находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, шатких сооружений, домов с неустойчивой кровлей и больших деревьев. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU