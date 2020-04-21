В Тульской области ожидается резкое усиление ветра

21 Апр 2020 2020-04-21T11:37:28+03:00

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По информации метеорологов, в ближайшие 2 часа, 21 апреля, в регионе возможно усиление северного ветра до 12-17 метров в секунду. Местами шквалистые порывы.

Напомним, что во время сильного ветра не стоит находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, шатких сооружений, домов с неустойчивой кровлей и больших деревьев. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU